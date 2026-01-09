Inflazione Cina in aumento

L’inflazione cinese ha registrato a dicembre l’accelerazione più rapida degli ultimi tre anni. Ciò è avvenuto in un contesto di ripresa trainata principalmente dall’aumento dei costi alimentari, che tuttavia nasconde una più profonda pressione deflazionistica.

L’indice dei prezzi al consumo della Cina ha registrato il rialzo più consistente dal febbraio, crescendo dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Per l’intero anno solare, l’inflazione è stata pari a zero, il livello più basso dal 2009. L’indice dei prezzi al consumo core cinese, che esclude voci volatili come alimentari ed energia, è cresciuto dell’1,2% per il terzo mese consecutivo.

I prezzi alla produzione sono scesi leggermente meno del previsto, registrando un calo dell’1,9%, il 39esimo mese consecutivo di ribassi, ma con una diminuzione più contenuta in oltre un anno. La seconda economia mondiale ha faticato a superare la pressione deflazionistica dalla fine della pandemia, soprattutto a causa della sovrapproduzione in alcuni settori e dell’eccesso di offerta di beni, che ha portato le aziende a ridurre i prezzi per sopravvivere. La crisi del mercato immobiliare e il calo dei consumi hanno inoltre contribuito a questa situazione.