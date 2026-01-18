11.7 C
Inflazione a Trieste e Udine

La stima definitiva dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha registrato un aumento sia a Trieste sia a Udine. A Trieste l’inflazione è cresciuta dello 0,4% su base congiunturale e dell’1,3% su base annua, mentre a Udine l’aumento è stato più contenuto nel confronto mensile, con un +0,2%, ma più marcato su base tendenziale, con un +1,6% rispetto a dicembre 2024.

I numeri descrivono un contesto di pressione inflattiva moderata, ma con dinamiche differenti tra i due capoluoghi friulani. Nel confronto tra novembre e dicembre, a Trieste i principali aumenti si sono concentrati nei trasporti, che segnano un +1,3%, seguiti dai servizi ricettivi e di ristorazione, con un +1,2%, e dal comparto ricreazione, spettacoli e cultura, con un +0,4%. Questi incrementi hanno contribuito in modo decisivo alla crescita complessiva dell’indice nel mese di dicembre.

Guardando al confronto anno su anno, a Trieste emergono dinamiche più marcate in alcuni settori. I rincari più significativi riguardano i servizi ricettivi e di ristorazione, che crescono del 5,3%, seguiti da bevande alcoliche e tabacchi, con un +2,4%, e da prodotti alimentari e bevande analcoliche, con un +2,3%. Sul fronte opposto, nel mese di dicembre risultano in calo soltanto due capitoli: le comunicazioni, che registrano una flessione del -5%, e abitazione, acqua, elettricità e combustibili, in diminuzione dell’1,9%.

A Udine, nel confronto congiunturale, i rialzi più evidenti riguardano anch’essi i trasporti, con un incremento del +1,3%, seguiti da ricreazione, spettacoli e cultura, con un +0,5%, e da abitazione, acqua, elettricità e combustibili, con un +0,4%. Al contrario, nel mese di dicembre si registra un calo dei prezzi per i servizi ricettivi e di ristorazione, con un -1,0%, per bevande alcoliche e tabacchi, con un -0,4%, per le comunicazioni, con un -0,4%, e per i prodotti alimentari e bevande analcoliche, con un -0,2%. Nel confronto con dicembre 2024, a Udine si osserva un quadro di inflazione più diffusa, con i prezzi in calo soltanto per le comunicazioni, con un -5,1%, e per abitazione, acqua, elettricità e combustibili, con un -2,4%. Tutti gli altri capitoli di spesa mostrano aumenti, con i rincari più consistenti nei servizi ricettivi e di ristorazione, che crescono del 6,5%.

