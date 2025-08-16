Inflazione a Trapani: buone notizie per le famiglie

Buone notizie per le famiglie di Trapani riguardo al costo della vita. Recenti dati dell’Istat, elaborati dall’Unione Nazionale Consumatori, mostrano che Trapani è tra le città italiane meno colpite dall’inflazione.

Nel mese di luglio, i prezzi hanno registrato un incremento dello 0,9%, posizionando Trapani al settimo posto nella classifica delle città più economiche d’Italia. Questo significa che una famiglia tipo affronta un aggravio medio annuo di circa 208 euro, cifra notevolmente inferiore a quelle di città come Rimini, dove l’inflazione è al 2,8% e comporta un aumento di 771 euro all’anno. Anche Bolzano e Belluno, con rincari rispettivamente di 730 e 678 euro, si trovano ben distanti da Trapani.

Se confrontata con altri capoluoghi del Sud, la situazione di Trapani emerge come particolarmente positiva. Cosenza, per esempio, ha una delle inflazioni più alte d’Italia, pari al 2,7%, e si posiziona al tredicesimo posto con un aggravio annuo di 525 euro.

A livello nazionale, emerge un’Italia divisa in due. Da un lato ci sono le città del Nord, che registrano rincari più significativi, mentre dall’altro ci sono alcune località del Centro-Sud che, nonostante le sfide economiche, riescono a mantenere il costo della vita sotto controllo. Tra le città che si distinguono per la loro virtuosità ci sono, oltre a Trapani, Pisa, Campobasso, Benevento e Sassari.