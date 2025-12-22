Inflazione a Torino in rialzo

A novembre l’inflazione a Torino registra un nuovo rialzo. In base alla rilevazione dei prezzi effettuata dall’Ufficio di Statistica della Città, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività si attesta a 121,3, con una variazione del +0,5% rispetto a ottobre e del +0,8% rispetto a novembre 2024.

I prodotti ad alta frequenza d’acquisto segnano un +0,3% su base mensile e un +1,9% su base annua. I prodotti a media frequenza d’acquisto registrano un +0,8% rispetto a ottobre e un +0,4% rispetto a novembre 2024, mentre i prodotti a bassa frequenza d’acquisto mostrano un +0,4% sul mese precedente e un +0,1% sull’anno.

Per quanto riguarda la tipologia dei beni, si rileva un +0,2% su base congiunturale e un dato invariato su base tendenziale. Le principali variazioni di prezzo riguardano: beni alimentari, con un +0,2% sul mese e +1,5% sull’anno; beni energetici, con un +1,0% sul mese e -3,2% sull’anno; tabacchi, invariati rispetto a ottobre e +3,2% su base annua; altri beni, con un +0,1% sia su base mensile sia su base annua.

Nel comparto dei servizi si registra un +0,8% su base mensile e un +2,1% su base annua. In particolare, si segnalano: servizi relativi all’abitazione, invariati sul mese e +2,3% sull’anno; servizi relativi alle comunicazioni, con un -0,2% sul mese e -0,6% sull’anno; servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, con un +2,4% sul mese e +3,3% sull’anno; servizi relativi ai trasporti, con un -1,7% sul mese e +0,3% sull’anno; servizi vari, con un +1,0% sul mese e +1,4% sull’anno.

L’inflazione di fondo, calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, segna un +0,4% rispetto a ottobre e un +1,3% rispetto a novembre 2024.