Infiltrazioni Usa in Groenlandia, allerta della politica danese

Rivelazioni in Groenlandia suggeriscono tentativi di influenzare la società locale da parte di emissari legati a Trump. L’emittente danese Dr ha riportato che almeno tre statunitensi, con affiliazioni al presidente e al movimento MAGA, stanno cercando di creare un movimento secessionista in Groenlandia. L’inchiesta si basa su otto testimonianze di groenlandesi che avrebbero avuto contatti con questi emissari. Uno di loro avrebbe già raccolto una lista di groenlandesi favorevoli all’annessione agli Stati Uniti.

Queste attività segnano una nuova fase della strategia della presidenza americana, finalizzata a rendere la Groenlandia parte degli Stati Uniti, obiettivo già annunciato in precedenti mandatari di Trump. In precedenza, il figlio di Trump, Donald junior, aveva visitato Nuuk, dove distribuiva cappellini MAGA, ma non ricevute favorevoli dalla popolazione locale.

Successivamente, il vicepresidente J.D. Vance ha fatto visita alla Groenlandia a marzo, ma la sua presenza è stata limitata a un breve incontro presso una base militare. In quel periodo, era stato formato un governo locale fortemente contrario all’annessione, escludendo il partito con simpatie trumpiane.

L’intelligence danese ha avvertito riguardo a tentativi di infiltrazione come un modo di esercitare “soft power”, sfruttando disaccordi locali. La notizia ha suscitato una reazione unanime in Danimarca, che ha condannato queste interferenze e chiesto chiarimenti agli Stati Uniti. La risposta dell’ambasciata americana ha riconosciuto che cittadini statunitensi possono avere interessi in Groenlandia, ma ha sottolineato che il governo non gestisce le azioni individuali.

Recentemente, l’amministrazione Trump ha anche sospeso un importante progetto di parco eolico danese, aggravando la situazione per la compagnia coinvolta.