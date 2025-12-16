Infezioni sessuali in Italia

La lotta contro l’HIV e le infezioni sessualmente trasmesse, come gonorrea, sifilide e clamidia, continua a essere ostacolata dalla diagnosi tardiva. Nonostante i progressi terapeutici e preventivi, molte persone scoprono di essere positive in fase avanzata, quando la malattia ha già compromesso la salute e la possibilità di contenere la trasmissione.

Queste infezioni spesso decorrono senza sintomi evidenti, favorendone la diffusione silenziosa e aumentando il rischio di complicanze severe, infertilità e problemi in gravidanza. La diagnosi tardiva dell’HIV significa perdere mesi o anni preziosi prima di iniziare una terapia che può rendere l’infezione non trasmissibile.

In Europa, i casi di gonorrea sono aumentati, con quasi 97mila casi, mentre in Italia il trend è analogo, con un quasi raddoppio dei casi in due anni e un incremento significativo anche di sifilide e clamidia. La ripresa dei contatti sociali dopo la pandemia, l’aumento dei rapporti occasionali facilitati dalle app di incontri e la diminuzione dell’uso del profilattico sono fattori determinanti.

La diffusione della gonorrea faringea, che colpisce soprattutto ragazze tra i 15 e i 24 anni, è particolarmente allarmante. Il sesso orale espone pienamente al contagio, e circa un quarto dei casi di clamidia o gonorrea non presenta sintomi, ritardando l’accesso ai test e favorendo la trasmissione.

L’aumento delle infezioni sessualmente trasmesse è un fenomeno chiaro e in continua crescita, favorito dall’asintomaticità e dalla scarsa percezione del rischio, soprattutto tra i giovani. Occorre incrementare prevenzione, informazione e diagnosi tempestiva, e preoccupa il calo dell’uso del profilattico, con solo il 60% dei quindicenni e diciassettenni sessualmente attivi che dichiara di utilizzarlo.

La connessione tra infezioni sessualmente trasmesse e HIV è ben documentata, e nel 13% delle persone con una infezione sessualmente trasmissibile si è riscontrata la presenza di HIV, una proporzione quaranta volte superiore rispetto alla popolazione generale adulta.

Le innovazioni terapeutiche hanno trasformato la storia naturale dell’HIV, e oltre il 95% delle persone in terapia raggiunge la soppressione virale, rendendo l’HIV una condizione cronica controllabile. Tuttavia, il bollettino ISS registra nuove diagnosi di HIV, con il 60% di diagnosi tardive e l’83,6% dei nuovi casi di AIDS riguardanti persone che hanno scoperto l’infezione solo nei sei mesi precedenti.

La quota di diagnosi tardive resta troppo alta, e occorre superare lo stigma e la rigidità, anche attraverso un adeguamento normativo, per offrire il test HIV come un gesto semplice. necessario ampliare l’accesso alla profilassi pre-esposizione e garantire la disponibilità della profilassi iniettabile per chi non riesce ad aderire alla formulazione orale.

L’aumento della sopravvivenza delle persone con HIV pone nuove sfide legate all’invecchiamento e alle comorbidità cardiovascolari, oncologiche e varie fragilità. Saranno presentati studi italiani che approfondiscono questi temi, mostrando come l’impiego delle statine esercita un effetto protettivo sulla fragilità e come l’educazione riguardo la riduzione di fattori comportamentali come il fumo sia fondamentale. Altri studi evidenziano la necessità di terapie combinate e di una gestione più aggressiva del rischio cardiovascolare. Sul versante oncologico, nuovi dati indicano un’incidenza aumentata di alcuni tumori non AIDS-correlati rispetto alla popolazione generale.

La gestione dell’infezione da HIV è cambiata radicalmente, e le persone vivono più a lungo e meglio, ma questo significa che diventano centrali nuove sfide come il rischio cardiovascolare, alcuni tumori e la fragilità. Non ci occupiamo più solo di sopravvivenza, ma di invecchiamento in salute. Il congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali si apre con oltre 1.200 infettivologi provenienti da tutta Italia, e la rete infettivologica nazionale si riunirà per quattro giorni di corsi, simposi, tavole rotonde e presentazioni di dati originali.