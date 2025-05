Infezione grave per Miley Cyrus: il dramma sulla Walk of Fame

Miley Cyrus ha recentemente rivelato di aver contratto un’infezione grave durante le riprese di un film sulla Hollywood Walk of Fame, esperienza che l’ha portata in terapia intensiva. Questo episodio è stato condiviso durante un’intervista a “Jimmy Kimmel Live!”, dove ha raccontato di aver girato di notte per evitare la folla e risparmiare sui costi di produzione.

Le riprese sono avvenute ad ottobre, ma in occasione del Giorno del Ringraziamento, la cantante si è ritrovata ricoverata in terapia intensiva a causa di un’infezione al ginocchio che sembrava inizialmente innocua. La situazione è peggiorata rapidamente, e i medici le hanno chiesto come potesse aver contratto un’infezione così seria; Miley ha immediatamente pensato ai momenti trascorsi sulla Walk of Fame.

L’artista ha descritto la reazione del chirurgo, che ha commentato le condizioni del suo ginocchio con una frase sorprendente. Nonostante la gravità, ha affrontato la situazione con ironia, confessando di sentirsi in colpa per aver “rovinato” il video.

Il film di Cyrus, che sarà nei cinema il 12 giugno, anticipa l’uscita del suo nono album “Something Beautiful”, prevista per il 30 maggio. Durante l’intervista, ha anche scherzato sul budget speso per abiti costosi, rivelando che la decisione di girare di notte si è rivelata più inquietante del previsto. Inoltre, il conduttore Kimmel ha sottolineato il sacrificio della popstar per la sua arte, riconoscendo il suo impegno nella carriera musicale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it