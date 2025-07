Infezione da West Nile in crescita: allerta sanitaria in Italia

Negli ultimi mesi, l’epidemia di virus West Nile ha ripreso piede in Italia, destando preoccupazione tra le autorità sanitarie. L’ultimo caso riguarda un uomo di 72 anni, deceduto presso l’ospedale di Caserta, portando il totale dei decessi a quattro in Campania e otto nel paesaggio nazionale.

L’anziano, residente a Maddaloni e con patologie pregresse, è il secondo decesso avvenuto nella stessa località in breve tempo. Attualmente, la Campania conta 23 casi di contagio, tra confermati e sospetti, il che ha spinto l’ASL di Caserta a intensificare le indagini epidemiologiche, soprattutto nell’area orientale della provincia.

Rimangono attive le ricerche per comprendere se esista un focolaio, e mentre si registrano nuovi casi, uno degli altri pazienti presenta una situazione grave. Tutti i deceduti fino ad ora condividono un profilo sanitario simile, risultando immunodepressi e già affetti da malattie complesse, facendo ipotizzare che il contagio sia avvenuto per punture di zanzare infette presenti nelle loro abitazioni.

In Lombardia, invece, si segnalano due nuovi casi di infezione, che coinvolgono donne di 38 e 66 anni, di cui solo quest’ultima è attualmente ricoverata. Le autorità locali stanno implementando misure di sorveglianza per monitorare e contenere la diffusione del virus, compresa l’analisi periodica delle zanzare per rilevarne la presenza.

Nel frattempo, le donazioni di sangue sono garantite e continuano senza interruzione nelle regioni colpite, grazie all’adozione di test specifici che assicurano la sicurezza per donatori e riceventi.