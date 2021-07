I guai erano stati annunciati e ora sono arrivati per il dottor Pier Luigi Garavelli, primario di Malattie infettive dell’ospedale Maggiore di Novara, finito al centro delle polemiche per essere stato presente alla manifestazione No Vax di sabato scorso ad Alessandria, città dove abita. L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità” ha formalmente aperto un procedimento disciplinare su di lui. Al termine dell’istruttoria – i tempi sono di 120 giorni massimi – verrà deciso se proscioglierlo o comminargli una sanzione. “È una decisione che spetta alla commissione”, precisa il direttore generale dell’ospedale di Novara, Gianfranco Zulian.

Nei giorni scorsi il medico si è difeso sostenendo di essere stato invitato alla manifestazione di essere intervenuto “non in appoggio, ma come testimonianza” per “portare ai manifestanti gli elementi della comunità scientifica”. La sua presenza alla manifestazione era però stata giudicata inopportuna da molti e anche l’Ordine dei medici di Novara dove lui è iscritto sta valutando di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del medico, che tra i primi ha avviato un protocollo per le cure domiciliari per il Covid in Piemonte.

Garavelli si è difeso dalle accuse assicurando di non essere un No Vax per le sue posizioni critiche nei confronti del green pass e del vaccino agli under 40: “Chi dice questo, dice una sciocchezza. Io sono vaccinato e come me lo è mia moglie – aveva spiegato – Io dico invece che il vaccino, e di conseguenza il green pass, non possono essere un libera tutti. Il vaccino funziona se usato in concomitanza con le cure domiciliari per i contagiati e un’attenzione sempre alta nei comportamenti”.

Quelle di qualche giorno fa comunque, assicura Garavelli, sono state le sue ultime dichiarazioni sul Covid. “Sono molto amareggiato – dice – E per questo ho deciso di interrompere ogni attività divulgativa sul Covid almeno fino al mio rientro al lavoro”. Il primario di Malattie infettive dell’ospedale di Novara, infatti, è in convalescenza dopo un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dalla corsia fino a settembre.