Infertilità. Torna “Updates in Medicina della Riproduzione”: aggiornamento per Mmg e tutte le specialità

Integrare i tradizionali percorsi di formazione rivolti a medici specialisti o di medicina generale, con un approccio di aggiornamento multidisciplinare a opera di operatori specializzati nella diagnosi e cura della coppia infertile. Punta a questo obiettivo il progetto di formazione “Updates in Medicina della Riproduzione”, organizzato dal gruppo Genera, leader in Italia nel trattamento dell’infertilità, con il contributo non condizionante di IBSA.

Il secondo appuntamento, che ha ottenuto 12,8 crediti formativi ECM, è previsto il 24 e 25 novembre 2023 a Roma, presso gli spazi training della Clinica Valle Giulia, si caratterizza per essere rivolto a medici specialisti in Ginecologia e ostetricia, Genetica medica, Laboratorio di genetica medica, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina generale (medici di famiglia), Neonatologia, Oncologia, Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Pediatria, Scienza dell’alimentazione e dietetica, Chirurgia pediatrica, Endocrinologia, Urologia, Epidemiologia, oltre che a Biologi, Psicologi e Dietisti.

Denatalità, infertilità, procreazione medicalmente assistita sono tematiche strettamente connesse e sempre più al centro del dibattito nel nostro Paese. “L’idea di organizzare eventi di aggiornamento nell’ambito della Medicina della Riproduzione non solo per chi se ne occupa tutti i giorni, ma anche per tutti i medici che possono intercettare e dover gestire problematiche di questo tipo – spiega Alberto Vaiarelli, responsabile medico scientifico del centro Genera di Roma – pensiamo possa rappresentare un’opportunità di conoscenza, corroborata dalla possibilità di ottenere crediti ECM, migliorando le proprie competenze nella gestione della coppia infertile, per aiutarla a districarsi nella diagnosi e nella ricerca delle cure più moderne. Per l’edizione 2024 è prevista una calendarizzazione mensile e – visto l’alto numero di richieste che abbiamo ricevuto – l’estensione dei corsi ad altre città italiane”.

Nelle due giornate di formazione interverranno come relatori oltre al dr. Vaiarelli, il direttore scientifico del gruppo Genera, dr. Filippo Maria Ubaldi, le ginecologhe e responsabili del trattamento di PMA d.sse Silvia Colamaria, Cindy Argento e Maddalena Giuliani, il ginecologo dr. Alessandro Ruffa, l’endocrinologa e androloga d.ssa Rossella Mazzilli, il direttore del laboratorio di PMA d.ssa Laura Albricci, la IVF Lab Coordinator del gruppo d.ssa Roberta Maggiulli, la psicologa e psicoterapeuta d.ssa Federica Faustini, l’embriologa clinica e nutrizionista d.ssa Gemma Fabozzi, l’embriologa d.ssa Daria Soscia, e il responsabile Scienza e ricerca del gruppo, dr. Danilo Cimadomo.

Il format si basa su una full immersion interattiva durante la quale i partecipanti avranno l’opportunità di entrare in stretto contatto con diverse figure professionali coinvolte nel percorso diagnostico-terapeutico della coppia infertile, (tra cui ginecologi, andrologi, endocrinologi, embriologi, genetisti, nutrizionisti e psicologi) e di conoscere i protocolli e le tecniche più avanzate per una diagnosi e cura in linea con il concetto di Medicina di Precisione (P4: Personalizzata, Partecipata, Preventiva e Predittiva). I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le tappe del percorso della coppia infertile, dal prelievo ovocitario fino al trasferimento embrionale. Visiteranno i laboratori del centro Genera di Roma, dove potranno comprendere i passaggi chiave ai quali gameti ed embrioni sono sottoposti, nonché le tecniche adottate, come l’ICSI, il congelamento degli ovociti e l’analisi genetica preimpianto.

Per informazioni sul programma dei corsi Updates-Genera: formazione@generapma.it