Infertilità in aumento, si vince con “scienza e formazione”. La ricetta del ginecologo Gebbia (Ivi Roma)

I casi di infertilità sono in aumento in Italia, un tema ancora avvolto da tabù. Il dottor Francesco Gebbia, ginecologo specialista in medicina della riproduzione presso Ivi Roma, sottolinea l’importanza di affrontare l’infertilità come una patologia, senza giudizi. Infatti, grazie all’avanzamento della medicina, molte coppie possono ora realizzare il sogno di avere figli. La fertilità sta cambiando: le donne, in media, iniziano a diventare madri più tardi, il che influisce negativamente sulle loro possibilità di concepire. Una donna di 30 anni ha il 69% di probabilità di rimanere incinta, ma ogni anno che passa, le possibilità diminuiscono del 5%. Attualmente, l’età media al parto in Italia è di 32,4 anni, un cambiamento significativo rispetto al 1995, che porta a un aumento del rischio di infertilità.

Nicola Colacurci, ex professore di Ginecologia, mette in guardia sull’importanza di considerare la fertilità fin da giovani, affinché la decisione di avere figli avvenga durante il periodo di massima capacità riproduttiva. La procreazione medicalmente assistita (Pma) gioca un ruolo cruciale: secondo un convegno recente, ha contribuito a un aumento del 76% della fecondità totale in Italia negli ultimi dieci anni. È fondamentale riconoscere l’importanza della Pma nel contesto della denatalità nel Paese, richiedendo politiche che includano non solo bonus, ma anche servizi e sgravi fiscali, oltre a campagne di sensibilizzazione, specialmente destinate ai giovani.

Tra i metodi più innovativi per preservare la fertilità c’è l’egg freezing, che consente alle donne di congelare i propri ovociti, garantendo maggiore autonomia riproduttiva. È consigliabile vitrificare gli ovociti prima dei 35 anni, per massimizzare le possibilità di gravidanza. La top model Bianca Balti ha recentemente espresso il desiderio di regalare l’egg freezing a sua figlia, sottolineando la libertà di scelta riguardo alla maternità. Nel 2022, ha anche condiviso la sua esperienza con il social freezing durante una gravidanza, enfatizzando l’importanza di svincolare il sogno di maternità da un partner.

Negli ultimi anni, la Pma è diventata quasi gratuita in Italia, ma è necessaria una maggiore informazione e comunicazione riguardo a queste opzioni. Una scelta informata, ove fatta nei tempi giusti, è fondamentale per raggiungere il sogno di genitorialità.