Infermieri stranieri in Italia: un patrimonio da valorizzare

Da StraNotizie
Il sistema sanitario italiano si trova ad affrontare sfide significative, soprattutto in relazione al personale infermieristico. Gli infermieri stranieri occupano un ruolo cruciale, ma il loro reclutamento solleva questioni complesse. Attualmente, l’Italia ha 6,6 infermieri ogni mille abitanti, ben al di sotto della media europea di 8,4. Si stima che servano tra 63.000 e 220.000 infermieri per colmare il fabbisogno, mentre il 40% del personale attuale è prossimo alla pensione.

Negli ultimi cinque anni, circa 30.000 professionisti sanitari di origine straniera si sono uniti al settore, ma solo il 10% è iscritto ai sindacati. L’emorragia di iscrizioni alle scuole di infermieristica è allarmante e molti laureati cercano opportunità all’estero, dove gli stipendi sono più competitivi.

La Fondazione Ismu ha evidenziato la necessità di migliorare la formazione per i professionisti provenienti da sistemi sanitari meno sviluppati e ha chiesto un approccio strutturale per valorizzare il personale infermieristico. Nonostante i miglioramenti, molti infermieri stranieri affrontano discriminazioni e carichi di lavoro eccessivi.

Il governo italiano ha annunciato un programma di reclutamento di 10.000 infermieri dall’India, suscitando critiche per il mancato investimento nel personale italiano già disponibile. Negli ultimi 15 anni, il numero di iscrizioni ai test di infermieristica è diminuito drasticamente, mentre molti professionisti cercano opportunità altrove a causa delle condizioni lavorative insoddisfacenti.

È fondamentale unire gli sforzi per affrontare queste problematiche e garantire un futuro sostenibile per il settore infermieristico, creando percorsi di integrazione per il personale straniero e migliorando le condizioni di lavoro.

