Meta Center cerca Infermieri e Fisioterapisti per Assistenza Domiciliare Integrata

Meta Center è alla ricerca di Infermieri e Fisioterapisti da inserire nel proprio staff per attività di supporto all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) presso l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata – IDI IRCCS. Collabora con professionisti del settore della salute per garantire cure di alta qualità e un supporto efficace ai pazienti.

Requisiti: È richiesta un’adeguata formazione professionale nel settore infermieristico o fisioterapico, con competenze specifiche nell’assistenza domiciliare. Sono valorizzate esperienze pregresse e capacità relazionali.

Vantaggi: Lavorare con Meta Center significa entrare a far parte di un team dedicato, impegnato nell’eccellenza dell’assistenza sanitaria. Offriamo opportunità di crescita professionale, un ambiente collaborativo e un forte impegno per il benessere dei pazienti. Meta Center opera in sinergia con strutture di riferimento, garantendo supporto e aggiornamenti continui.

