Infermieri Cercasi a Cesano Maderno: Unisciti a un Team di Eccellenza!

Titolo lavoro: Infermiere – Cesano Maderno (MB)
Azienda: Intempo
Descrizione lavoro:
Randstad Intempo Spa cerca un infermiere per una residenza sanitaria a Cesano Maderno. Le responsabilità includono la gestione delle cure quotidiane dei pazienti, la somministrazione dei farmaci e la collaborazione con il personale medico per garantire un’assistenza di alta qualità. È richiesta la laurea in infermieristica e l’iscrizione all’albo professionale, oltre a competenze relazionali e capacità di lavorare in team. I vantaggi offerti comprendono un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di formazione continua.
Località: Provincia di Monza e Brianza
Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:51:56 GMT
