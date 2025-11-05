15.3 C
Infermieri Cercasi a Cesano Maderno: Unisciti a un Team di Eccellenza!

Titolo lavoro: Infermiere – Cesano Maderno (MB)

Azienda: Intempo

Randstad Intempo Spa cerca un infermiere per una residenza sanitaria a Cesano Maderno. Le responsabilità includono la gestione delle cure quotidiane dei pazienti, la somministrazione dei farmaci e la collaborazione con il personale medico per garantire un’assistenza di alta qualità. È richiesta la laurea in infermieristica e l’iscrizione all’albo professionale, oltre a competenze relazionali e capacità di lavorare in team. I vantaggi offerti comprendono un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di formazione continua.

Località: Provincia di Monza e Brianza

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:51:56 GMT

