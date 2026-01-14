13.1 C
Infermiere specializzato ambulatoriale

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Posizione lavorativa: INFERMIERE / INFERMIERA per POLIAMBULATORIO

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro: Orienta Società Benefit – Healthcare Division, ricerca per Poliambulatorio di Milano: INFERMIERE / INFERMIERA… L’infermiere / infermiera verrà inserito all’interno di diversi ambulatori tra cui Medicina Generale, Ortopedia, Cardiologia

Località: Milano


