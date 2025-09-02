24 C
Roma
martedì – 2 Settembre 2025
Lavoro

Infermiere – Sanremo (IM)

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Emeis Italia Spa seleziona infermieri per la prestigiosa RSA di Sanremo (IM).

Gli infermieri lavoreranno in collaborazione con gli OSS, garantendo:

  • cure di qualità
  • rispetto della privacy
  • dignità dell’ospite
  • confort dell’ospite

Requisiti:

  • Laurea in Infermieristica
  • Iscrizione all’Ordine degli Infermieri
  • Esperienza nelle RSA (preferibile)

Benefit:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro stimolante

Se sei un infermiere motivato, unisciti a noi! Invia il tuo CV.


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Infermiere – Sanremo (IM)

Emeis Italia cerca infermieri per RSA a Sanremo: esperienza in assistenza e opportunità di lavorare in un ambiente accogliente e stimolante.

Manutentore Elettrico Vimercate

Manutentore elettrico per manutenzione programmata e risoluzione guasti. Requisito chiave: esperienza nel settore. Beneficio: ambiente dinamico e innovativo.

<p><strong>Back Office Commerciale Estero – Verona</strong></p>

Back Office Commerciale Estero: gestisce relazioni con clienti e fornitori. Requisito chiave: conoscenza lingue straniere. Beneficio: ambiente strutturato e collaborativo.

Administrative Specialist – Accademia Aldo Galli

Amministratore specialista per supporto operativo e gestione pratiche; requisito chiave: esperienza amministrativa; beneficio: ambiente creativo stimolante.

Farmacista Firenze

Cercasi Farmacisti Collaboratori a Firenze: esperienza non necessaria, ma passione per la salute. Crescita professionale garantita.

Articolo precedente
Foppapedretti Gulliver: Stendibiancheria Pieghevole in Legno
Articolo successivo
Turismo sostenibile: la guida Alpi on the Road a Torino
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.