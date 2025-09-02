Infermiere – Sanremo (IM)

Gli infermieri lavoreranno in collaborazione con gli OSS, garantendo:
- cure di qualità
- rispetto della privacy
- dignità dell’ospite
- confort dell’ospite
Requisiti:
- Laurea in Infermieristica
- Iscrizione all’Ordine degli Infermieri
- Esperienza nelle RSA (preferibile)
Benefit:
- Contratto a tempo indeterminato
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro stimolante
Se sei un infermiere motivato, unisciti a noi! Invia il tuo CV.
