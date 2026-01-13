8.3 C
Roma
martedì – 13 Gennaio 2026
Lavoro

Infermiere Professionale

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Posizione lavorativa: infermiere/a

Azienda: Relizont

Descrizione lavoro: -assistenziale, ci ha affidato l’incarico di individuare 1 infermiere/a, per importante Residenza per anziani nella zona di Codroipo…, da assumere con contratto a tempo indeterminato. Il ruolo dell’ infermiere prevede lo svolgimento delle seguenti attività

Località: Codroipo, Udine


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Processo ai Rohingya: l’esercito birmano sotto accusa
Articolo successivo
Minecraft: La Risposta di Giorgio!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.