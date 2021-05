Sospeso dal lavoro e senza stipendio un infermiere non vaccinato dell’ospedale Perrino. La direzione generale della Asl di Brindisi ha firmato il primo provvedimento di sospensione senza stipendio per un infermiere che non si è sottoposto alla vaccinazione anti Covid. Un provvedimento assunto dopo l’approvazione in Parlamento della legge sull’obbligo del vaccinazione per gli operatori sanitari.

La scorsa settimana, l’infermiere ed altri quattro suoi colleghi, attraverso i loro legali, avevano inviato una lettera alla Asl in cui dichiaravano definitivamente di non volersi sottoporre al vaccino. Di tutta risposta l’azienda sanitaria ha richiesto entro cinque giorni la documentazione medica in cui si attestavano le motivazioni. L’uomo ha così inviato un certificato firmato dal suo medico di base in cui ha segnalato genericamente di non poter fare il vaccino per alcune patologie. Da qui la decisione della Asl di sospendere l’infermiere dal suo lavoro.

Intanto sono a rischio altri quattro suoi colleghi. Se questi entro la giornata di oggi (termine ultimo) non dovessero presentare la documentazione richiesta per spiegare il diniego al vaccino, la Asl invierà a loro la diffida a presentarsi per la vaccinazione il 21 maggio. Altrimenti anche nei loro confronti sarà assunto lo stesso provvedimento. Si tratta di quattro infermieri, uno di questi lavora in Rianimazione. Nel frattempo il direttore generale Giuseppe Pasqualone ha chiesto al medico competente di valutare la situazione di almeno altri 40 operatori sanitari che ancora non si sono vaccinati. Tra questi dieci medici e il resto infermieri e oss.