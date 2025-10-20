20.4 C
Roma
lunedì – 20 Ottobre 2025
Lavoro

Infermiere | Infermiera a Milano con opportunità di crescita professionale

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: INFERMIERE | INFERMIERA

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro:
La Cooperativa specializzata in trattamenti psichiatrici cerca un infermiere per fornire assistenza quotidiana ai pazienti, monitorando la loro salute e supportando il team multidisciplinare. Sono richieste competenze in ambito psichiatrico, una qualifica di infermiere e, preferibilmente, esperienza precedente in contesti simili. I vantaggi offerti includono un ambiente di lavoro stimolante, formazione continua e opportunità di crescita professionale.

Località: Imola, Bologna

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:54:20 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Due Donne e un Uomo: Il Caso Sgarbi che Sconvolge Tutti!
Articolo successivo
Topolino al Colosseo: il video che fa impazzire il web!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.