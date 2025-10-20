Infermiere | Infermiera a Milano con opportunità di crescita professionale

Titolo lavoro: INFERMIERE | INFERMIERA



Azienda: Orienta



Descrizione lavoro:

La Cooperativa specializzata in trattamenti psichiatrici cerca un infermiere per fornire assistenza quotidiana ai pazienti, monitorando la loro salute e supportando il team multidisciplinare. Sono richieste competenze in ambito psichiatrico, una qualifica di infermiere e, preferibilmente, esperienza precedente in contesti simili. I vantaggi offerti includono un ambiente di lavoro stimolante, formazione continua e opportunità di crescita professionale.



Località: Imola, Bologna



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:54:20 GMT

