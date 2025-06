Infermiere – Fisioterapista – Logopedista – OSS LATINA

Offerta di Lavoro: Infermiere – Fisioterapista – Logopedista – OSS a Latina

GIOMI HOME è alla ricerca di professionisti nel settore sanitario per potenziare il nostro servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, oltre a prestazioni in forma privata.

Posizioni Aperte:

Infermieri

Operatori Socio-Sanitari (OSS)

Fisioterapisti

Logopedisti

Requisiti Richiesti:

Laurea in Infermieristica, Fisioterapia o Logopedia per le relative posizioni

Certificato di Operatore Socio-Sanitario per OSS

Esperienza pregressa nel settore della salute e assistenza domiciliare

Ottime doti comunicative e relazionali

Disponibilità a lavoro su turni

Cosa Offriamo:

Un ambiente di lavoro collaborativo

Formazione continua

Opportunità di crescita professionale

Se sei motivato e desideri fare la differenza nella vita dei pazienti, candidati ora! Invia il tuo CV e una lettera di presentazione a [[email protected]]. Non perdere l’opportunità di far parte di un team dedicato e professionale a Latina!