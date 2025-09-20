Infermiere Casa di Cura

Lifescience di Adecco ricerca, per una casa di cura nel territorio fiorentino, un/a:
Infermiere
La risorsa selezionata sarà inserita in una struttura che offre servizi sanitari e assistenza a diverse tipologie di pazienti. Si lavorerà in un contesto organizzato e con un team altamente qualificato.
Impegno: full time, preferibilmente con disponibilità a turni notturni.
Requisiti:
- Laurea in Infermieristica e iscrizione OPI
- Disponibilità su turni
- Flessibilità
Offriamo:
- Assunzione diretta con contratto a tempo indeterminato
- Benefit
Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Infermiere cercasi per cura e assistenza in casa di cura fiorentina. Requisito: Laurea in Infermieristica. Benefit: assunzione a tempo indeterminato.
Teoresi cerca neolaureati in ingegneria meccanica o veicolo per il settore automotive. Richiesta passione per l'innovazione e inglese. Offriamo un contratto indeterminato e opportunità di crescita.
Cerchiamo un Capo Officina per coordinare un team in carpenteria. Requisito: esperienza nella gestione di team. Beneficio: miglioramento dei processi produttivi.
Junior in Ufficio Gare: diploma giuridico, gestirà bandi e documenti. Vantaggio: crescita professionale con contratto a tempo determinato.
Front Desk Agent: primo contatto con gli ospiti; esperienza in hotel di lusso necessaria; opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante.