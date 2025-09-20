30.3 C
Infermiere Casa di Cura

Lifescience di Adecco ricerca, per una casa di cura nel territorio fiorentino, un/a:

Infermiere

La risorsa selezionata sarà inserita in una struttura che offre servizi sanitari e assistenza a diverse tipologie di pazienti. Si lavorerà in un contesto organizzato e con un team altamente qualificato.

Impegno: full time, preferibilmente con disponibilità a turni notturni.

Requisiti:

  • Laurea in Infermieristica e iscrizione OPI
  • Disponibilità su turni
  • Flessibilità

Offriamo:

  • Assunzione diretta con contratto a tempo indeterminato
  • Benefit

Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi!


