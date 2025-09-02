Infermiere – Bari

Randstad Healthcare, divisione specializzata nella ricerca e selezione di personale sanitario e socio assistenziale, ricerca per importante RSA in provincia di Bari:
INFERMIERE
Retribuzione annua: 22.000€ – 28.000€
Esperienza minima: Non richiesta
Responsabilità:
- Fornire assistenza infermieristica completa e personalizzata.
Requisiti:
- Laurea in Scienze Infermieristiche
- Iscrizione all’albo professionale
- Attitudine al lavoro in team
Benefici:
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro stimolante
- Opportunità di crescita professionale
Se sei interessato, candidati subito!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Randstad Healthcare cerca Infermiere per RSA in provincia di Bari, che offre assistenza personalizzata. Requisito: empatia. Beneficio: ambiente di lavoro gratificante.
In The Digital Box cerchiamo esperti in marketing digitale per sviluppare soluzioni innovative. Requisito: esperienza in marketing. Beneficio: aiuto concreto per PMI nella transizione digitale.
Emeis Italia cerca infermieri per RSA a Sanremo: esperienza in assistenza e opportunità di lavorare in un ambiente accogliente e stimolante.
Manutentore elettrico per manutenzione programmata e risoluzione guasti. Requisito chiave: esperienza nel settore. Beneficio: ambiente dinamico e innovativo.
Back Office Commerciale Estero: gestisce relazioni con clienti e fornitori. Requisito chiave: conoscenza lingue straniere. Beneficio: ambiente strutturato e collaborativo.