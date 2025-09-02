24.3 C
Lavoro

Infermiere – Bari

Offerte di Lavoro

Randstad Healthcare, divisione specializzata nella ricerca e selezione di personale sanitario e socio assistenziale, ricerca per importante RSA in provincia di Bari:

INFERMIERE

Retribuzione annua: 22.000€ – 28.000€

Esperienza minima: Non richiesta

Responsabilità:

  • Fornire assistenza infermieristica completa e personalizzata.

Requisiti:

  • Laurea in Scienze Infermieristiche
  • Iscrizione all’albo professionale
  • Attitudine al lavoro in team

Benefici:

  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro stimolante
  • Opportunità di crescita professionale

Se sei interessato, candidati subito!


