Infermiere/a ricercato a Milano con ottime opportunità di crescita professionale

Titolo lavoro: INFERMIERE/A

Azienda: Synergie

Descrizione lavoro:
La figura richiesta sarà responsabile dell’assistenza residenziale e/o domiciliare per diverse categorie di utenti, garantendo il supporto nelle attività quotidiane e monitorando il loro stato di salute. Si richiedono qualifiche specifiche, come il diploma di infermiere e l’iscrizione all’albo professionale, oltre a competenze relazionali e capacità di lavoro in team. Tra i vantaggi offerti, sono inclusi un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di formazione continua e un pacchetto retributivo competitivo.

Località: Forlì

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:58:32 GMT

