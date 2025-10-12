Infermiere/a ricercato a Milano con ottime opportunità di crescita professionale

Titolo lavoro: INFERMIERE/A



Azienda: Synergie



Descrizione lavoro:

La figura richiesta sarà responsabile dell’assistenza residenziale e/o domiciliare per diverse categorie di utenti, garantendo il supporto nelle attività quotidiane e monitorando il loro stato di salute. Si richiedono qualifiche specifiche, come il diploma di infermiere e l’iscrizione all’albo professionale, oltre a competenze relazionali e capacità di lavoro in team. Tra i vantaggi offerti, sono inclusi un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di formazione continua e un pacchetto retributivo competitivo.



Località: Forlì



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:58:32 GMT

