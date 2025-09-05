Infermiere/a – Importante Ospedale Pubblico

Adecco HealthCare, divisione specializzata del gruppo Adecco, ricerca per un importante Ospedale Pubblico a Brescia:
Infermiere/a
Le risorse saranno inserite nei reparti e si occuperanno di:
- Prevenzione delle malattie
- Assistenza e cura degli ospiti
- Educazione sanitaria
- Somministrazione di terapie e medicazioni
- Controllo dell’andamento clinico degli ospiti
- Identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica
- Formulazione degli obiettivi assistenziali
- Pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale
- Garantire l’applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche
Requisiti richiesti:
- Titolo abilitante alla professione (laurea triennale o equipollenti)
- Iscrizione all’Ordine professionale (OPI)
- Disponibilità immediata per lavoro Full Time su 3 turni, da lunedì a domenica
Offriamo:
- Contratto di assunzione in somministrazione di 12 mesi prorogabili
- CCNL Comparto Sanità Cat. D
Le candidature sprovviste dei requisiti richiesti e del CV non saranno considerate. I curricula ricevuti potranno essere comunicati all’azienda cliente o ad altre interessate.
Candidati ora, registrati e dai il tuo consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente sulla privacy.
