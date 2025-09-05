29.8 C
Lavoro

Infermiere/a – Importante Ospedale Pubblico

Offerte di Lavoro

Adecco HealthCare, divisione specializzata del gruppo Adecco, ricerca per un importante Ospedale Pubblico a Brescia:

Infermiere/a

Le risorse saranno inserite nei reparti e si occuperanno di:

  • Prevenzione delle malattie
  • Assistenza e cura degli ospiti
  • Educazione sanitaria
  • Somministrazione di terapie e medicazioni
  • Controllo dell’andamento clinico degli ospiti
  • Identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica
  • Formulazione degli obiettivi assistenziali
  • Pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale
  • Garantire l’applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche

Requisiti richiesti:

  • Titolo abilitante alla professione (laurea triennale o equipollenti)
  • Iscrizione all’Ordine professionale (OPI)
  • Disponibilità immediata per lavoro Full Time su 3 turni, da lunedì a domenica

Offriamo:

  • Contratto di assunzione in somministrazione di 12 mesi prorogabili
  • CCNL Comparto Sanità Cat. D

Le candidature sprovviste dei requisiti richiesti e del CV non saranno considerate. I curricula ricevuti potranno essere comunicati all’azienda cliente o ad altre interessate.

Candidati ora, registrati e dai il tuo consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente sulla privacy.


