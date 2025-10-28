Infermiere a Bologna con opportunità di crescita professionale

12.5 C
Titolo lavoro: INFERMIERE | INFERMIERA

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro:
La posizione richiede un professionista con Laurea in Infermieristica o titolo equivalente, oltre all’iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI). È preferibile avere esperienza pregressa nel settore. Le responsabilità includono la cura e l’assistenza ai pazienti, la collaborazione con il team sanitario e l’implementazione delle migliori pratiche cliniche. Tra i vantaggi offerti dall’ente pubblico, vi sono opportunità di formazione continua e un ambiente lavorativo stimolante e orientato al benessere delle persone.

Località: Faenza, Ravenna

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:53:36 GMT

