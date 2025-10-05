Infermiere/a a Montaione: Crescita Professionale e Ambiente Stimolante

Titolo lavoro: INFERMIERE/INFERMIERA MONTAIONE



Azienda: Areajob



Descrizione lavoro:

Areajob Spa, filiale di Calenzano, sta cercando un infermiere o un’infermiera per una struttura sanitaria privata situata a Montaione. Le responsabilità includono la gestione delle cure ai pazienti, la somministrazione di farmaci e la collaborazione con il team medico. Sono richiesti un diploma di infermieristica, l’iscrizione all’albo professionale e preferibilmente esperienza pregressa nel settore. Tra i vantaggi offerti ci sono un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di formazione continua.



Località: Firenze



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:58:40 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!