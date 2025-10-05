19.7 C
Roma
domenica – 5 Ottobre 2025
Lavoro

Infermiere/a a Montaione: Crescita Professionale e Ambiente Stimolante

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: INFERMIERE/INFERMIERA MONTAIONE

Azienda: Areajob

Descrizione lavoro:
Areajob Spa, filiale di Calenzano, sta cercando un infermiere o un’infermiera per una struttura sanitaria privata situata a Montaione. Le responsabilità includono la gestione delle cure ai pazienti, la somministrazione di farmaci e la collaborazione con il team medico. Sono richiesti un diploma di infermieristica, l’iscrizione all’albo professionale e preferibilmente esperienza pregressa nel settore. Tra i vantaggi offerti ci sono un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di formazione continua.

Località: Firenze

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:58:40 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Weekend indimenticabile: scopri Napoli, Palermo e Matera
Articolo successivo
Agente Informatori Medico Scientifico a Milano: Unisciti a un team di eccellenza!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.