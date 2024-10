Infermiera deride su social una neomamma: ‘Mamma senza cuore’

Un’infermiera dell’ospedale Perinei di Altamura, in provincia di Bari, ha insultato una donna sui social media per non aver riconosciuto la figlia appena nata. Nel suo messaggio, definito poi “senza cuore”, ha criticato la madre per la sua decisione, esprimendo la sua indignazione riguardo a una situazione che ha descritto come “di una freddezza inaudita”. La professionista ha anche affermato che “esiste una giustizia divina,” suggerendo un giudizio morale sulla scelta della madre. Nonostante il post sia stato successivamente rimosso, il messaggio era già stato visto da molte persone, incluso probabilmente dalla madre della neonata.

La situazione ha suscitato l’interesse dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Bari (Opi), che è stato informato da un privato cittadino del comportamento della professionista. L’Ordine sta valutando un provvedimento disciplinare per determinare se l’infermiera abbia violato il diritto alla riservatezza della paziente. Il presidente dell’Opi Bari, Saverio Andreula, ha confermato che sono stati avviati accertamenti sul caso e ha sottolineato l’importanza di rispettare i principi deontologici che regolano la professione infermieristica.

Inoltre, accanto al post offensivo, l’infermiera aveva incluso una foto della neonata e aveva lanciato un appello per raccogliere beni di prima necessità e vestiti per la bambina. Questo aspetto della vicenda ha sollevato ulteriori discussioni sulla condotta etica degli operatori sanitari, e l’Ordine ha espresso la disponibilità a fornire supporto e indicazioni per affrontare situazioni simili in futuro.

L’infermiera ha presentato una memoria difensiva per giustificare il suo comportamento, mentre l’Opi si prepara a definire eventuali sanzioni. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione della privacy e sulla responsabilità degli operatori sanitari nei confronti delle famiglie dei pazienti.