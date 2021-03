BRUTTA cosa, la solitudine. Ci fa chiudere in noi stessi, ci porta ad isolarci e, probabilmente, in caso di sintomi di infarto o ictus ci fa arrivare più tardi in ospedale. Se è vero che “il tempo è cuore e cervello”, quindi, l’isolamento sociale può rappresentare non tanto un motivo per aumentare il rischio di attacchi cardiaci o accidenti cerebrali, ma piuttosto la molla che porta a sottovalutare la situazione e a chiedere aiuto in ritardo. con conseguenze ovviamente pesanti.

A delineare questo quadro, per la prima volta è un’originale studio coordinato dall’Università di Oxford ed apparso su Lancet Public Health, che ripropone l’isolamento sociale come fattore da monitorare e contrastare in termini di salute pubblica. La ricerca dimostra infatti per la prima volta che questa condizione di fatto non aumenta il rischio di sviluppare l’infarto o l’ictus, ma provoca un aumento della mortalità se colpiti da queste patologie: chi si trova da solo ed ha pochi contatti, infatti, non ha chi possa aiutarlo per un soccorso tempestivo e quindi è a maggior rischio di esiti peggiori.

La ricerca ha preso in esame poco meno di 940.000 persone, attingendo le informazioni da due grandi banche dati del Regno Unito, il Million Women Study e la UK Biobank. Tutti i partecipanti (età media 63 anni) non presentavano storia di malattie coronariche o ictus e sono stati seguiti mediamente per sette anni. Sono stati considerati tre diversi livelli di isolamento sociale (vita da soli, contatto con la famiglia e cerchia di amici). Nel periodo di monitoraggio sono stati osservati 42402 primi eventi di infarto e 19.999 eventi di primo ictus, di questi 1834 eventi di infarto e 529 eventi di ictus sono stati fatali senza la possibilità di un ricovero ospedaliero.

Il rischio di morte tra gli individui che non sono giunti in ospedale è risultato sostanzialmente più alto nel gruppo di soggetti che vivevano da soli rispetto al gruppo di soggetti che non vivevano da soli o comunque avevano contatti frequenti con la famiglia o con amici.

“L’infarto miocardico e l’Ictus cerebrale, che sono oggi la causa numero uno di mortalità, sono patologie tempo-dipendenti nelle quali il successo terapeutico deriva dalla tempestività del trattamento – spiega Ciro Indolfi, Presidente della Società Italiana di Cardiologia (SIC). Ad esempio nel caso dell’infarto miocardico STEMI (particolare configurazione dell’elettrocardiogramma che caratterizza l’infarto stesso) la riduzione della mortalità di circa il 50 per cento, riscontrata nelle ultime decadi, è stata ottenuta grazie all’angioplastica e allo stent coronarico, quando effettuati entro 120 minuti dal primo contatto medico ed idealmente entro 60 minuti. Il tempo è quindi una varibiale fondamentale e in questo senso l’isolamento sociale, secondo quanto riporta lo studio, diventa quindi un problema da affrontare come una priorità per la salute pubblica. Sebbene non esista una definizione chiara di isolamento sociale, esso è generalmente considerato come un contatto sociale raro con la famiglia, gli amici o i gruppi, o piuttosto vivere da solo”.

Anche dopo il ricovero, la “compagnia” è fondamentale

Se lo studio inglese punta l’attenzione sulla fase acuta della crisi cardiaca e dell’ictus, altre ricerche confermano come anche dopo un ricovero in ospedale per un problema cardiaco vivere insieme ad altre persone possa fare la differenza in termini di prognosi. Basti pensare in questo senso ad una ricerca del’Ospedale Universitario di Copenaghen apparsa su Heart, che ha studiato il versante psicologico e il peso della solitudine in pazienti dimessi dopo una patologia cardiovascolare. I risultati sono sicuramente significativi: non avere compagnia, e avere uno scarso sostegno sociale da parte di vicini ed amici, si tradurrebbe in un maggior rischio di decesso.

A rischiare maggiormente questa situazione sarebbero gli uomini: a differenza di altre ricerche, lo studio danese ha preso in esame gli esiti ad un anno di persone che presentavano patologie ischemiche, alterazioni del ritmo, insufficienza cardiaca e malattie delle valvole del cuore. Dall’indagine emerge che l’isolamento risulta associato ad un rischio aumentato di tre volte di andare incontro ad ansia e depressione, in confronto a chi non ha problemi di solitudine. Ma non basta. Andando a valutare dopo un anno dall’inserimento nello studio i dati del Registro nazionale, contando letteralmente chi era deceduto, si è visto che a prescindere dalla diagnosi la solitudine è risultata associata ad una minor salute.

In particolare, una volta considerati anche gli aspetti relative allo stato sociale e agli altri elementi che possono influire sul benessere, le donne sole avevano un rischio di quasi tre volte aumentato di morte per tutte le cause rispetto a quelle che vivevano in compagnia e per gli uomini i pericoli sono risultati addirittura più che triplicati, arrivando addirittura al 39 per cento. Meccanismi possibili? Secondo quanto ipotizzano gli autori dello studio l’isolamento darebbe il via ad una una serie di mutamenti nelle reazioni immunitarie, nell’equilibrio neuro-ormonale ed sull’apparato cardiovascolare. Ma siamo solo nel campo delle ipotesi.