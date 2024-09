Infarto, donne a rischio per sindrome del crepacuore: cos’è e quali sono le cause

Il 28 settembre 2024, in vista della Giornata mondiale del Cuore del 29 settembre, il cardiologo Antonio Rebuzzi ha sottolineato importanti differenze di genere riguardo al rischio di malattie cardiovascolari. Fino alla menopausa, il cuore delle donne è generalmente più protetto rispetto a quello degli uomini, con un rapporto di rischio per infarto di 1 a 4. Tuttavia, dopo la menopausa, il rischio cardiovascolare per le donne aumenta e si allinea a quello maschile. Una delle ragioni principali di questo cambiamento è che le donne tendono a trascurare la prevenzione cardiovascolare, nonostante fattori di rischio come il fumo e uno stile di vita non sano.

Rebuzzi evidenzia che, anche se le donne prestano attenzione alla prevenzione in ambito ginecologico, spesso ignorano i sintomi e i segnali rivelatori delle malattie cardiache. In particolare, molte donne non sono consapevoli del loro maggiore rischio di patologie del microcircolo, che coinvolge le piccole arterie responsabili del flusso sanguigno al cuore. Dopo la menopausa, situazioni di lutto o stress possono aumentare il rischio di sviluppare la sindrome di Tako-Tsubo, nota anche come “sindrome del crepacuore”. Questa condizione, che colpisce prevalentemente le donne in post-menopausa, può essere innescata da forti stress emotivi e presenta sintomi simili a quelli di un infarto, come dolore al torace e affaticamento, ma non mostra ostruzioni coronariche.

Per far fronte a questi problemi, la Giornata mondiale del Cuore rappresenta un’occasione cruciale per promuovere l’informazione e la prevenzione. Durante questa giornata, saranno offerti servizi gratuiti come elettrocardiogrammi, controlli della pressione arteriosa e valutazioni del rischio cardiovascolare. Rebuzzi sottolinea l’importanza di sensibilizzare le donne riguardo ai rischi per la salute cardiovascolare, incoraggiandole a prendere coscienza e a adottare stili di vita più sani per prevenire possibili conseguenze gravi in futuro. La consapevolezza e l’educazione rimangono quindi aspetti fondamentali per migliorare la salute del cuore nelle donne.