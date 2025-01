Infanzia Turbolenta: Il Viaggio di Helena Prestes

Nikita Pelizon, nata nel 1994 a Trieste, è un volto noto della televisione italiana grazie alla sua partecipazione a vari reality. La sua carriera inizia a 18 anni nel mondo della moda, dove si afferma come modella e testimonial. Tra i suoi programmi più celebri ci sono “Temptation Island” nel 2018, “Ex on the Beach” come ex fidanzata di Matteo Diamante, e “Pechino Express” nel 2022 con l’amica Helena Prestes. Nel 2022, ha anche vinto il “Grande Fratello Vip 7”. Questa sera, Nikita farà il suo ritorno nella Casa per supportare l’amica Helena, attuale concorrente del GF.

Nikita ha vissuto un’infanzia difficile, contrassegnata da un rapporto complesso con i genitori, entrambi Testimoni di Geova. La sua voglia di libertà l’ha spinta a allontanarsi da casa a 18 anni, seguendo l’esempio dei suoi fratelli. Il suo percorso lavorativo come modella le ha consentito di guadagnare autonomia e indipendenza.

La sua amicizia con Helena Prestes, nata durante “Pechino Express”, è stata una costante nel suo cammino. Nikita ha sempre sostenuto Helena, soprattutto durante la sua esperienza al GF. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Nikita ha avuto una lunga relazione con Matteo Diamante, personaggio del mondo televisivo, che ha incrociato di nuovo nella Casa. Successivamente, ha iniziato a frequentare Valerio Tremiterra, un imprenditore di 51 anni, ma non è chiaro se la loro relazione sia ancora attiva.

Oltre alla carriera televisiva, oggi Nikita si dedica anche all’arte contemporanea, creando opere uniche e organizzando esposizioni per mostrare il suo lavoro. La sua passione per la scrittura continua a guidarla, mentre si fa conoscere nel mondo del glamour e della comunicazione.

In sintesi, Nikita Pelizon è una figura versatile del panorama mediatico italiano, che ha saputo affrontare le difficoltà della vita con determinazione, costruendo una carriera diversificata che spazia dalla moda alla televisione e all’arte. Il suo ritorno al GF rappresenta un momento di supporto tra amiche e rinnova l’attenzione sul suo percorso di crescita e indipendenza.