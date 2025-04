Industria: Valore Nascosto nei Gusci di Ostriche e Retti da Pesca

Dalla costa atlantica della Francia al Mediterraneo spagnolo, le industrie marine stanno innovando per trasformare i rifiuti in risorse preziose. Questa trasformazione mira a promuovere la sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale. Utilizzando tecnologie avanzate e collaborazioni con enti come la Commissione Europea, le aziende marine stanno scoprendo modi creativi per valorizzare i materiali di scarto, contribuendo così a un futuro più ecologico. Le iniziative evidenziano il potenziale di un’economia circolare nel settore marittimo, dimostrando che i rifiuti possono diventare vere e proprie risorse per l’industria.