Indossa la sua borsa con un peloso antifurto e diventa virale

Un’imprenditrice indossa una borsa con al suo interno un peloso antifurto molto speciale: la clip diventa virale e ciascuno vuole dare la sua interpretazione.

La clip di una cagnolina che entra di corsa nella borsa della sua mamma umana ha intenerito, incuriosito ed entusiasmato migliaia di utenti su IG. La pelosetta, di nome Chloe, comprende che è il momento di uscire fuori dalla sua abitazione e corre incontro alla sua mamma. Pochi instanti dopo si assiste all’agile salto di Chloe nella borsa preferita della donna. La clip dal titolo “lei che entra nella borsa” è divenuta virale in pochi giorni di distanza dalla sua pubblicazione.

Imprenditrice indossa la sua borsa con un peloso antifurto: lei e Chloe diventano virali

Nonostante il pelo della cagnolina Chloe sia molto lungo e la pelosetta riesce a nascondersi molto bene dopo essersi intrufolata nell’indispensabile accessorio dell’imprenditrice. La donna, dopo aver accolto Chloe nel suo mobile rifugio, si dirige verso la porta d’ingresso con fierezza e un pizzico di humor. Poco prima di varcare la soglia qualcuno vorrà controllare che tutto stia procedendo nel verso giusto.

In seguito a un veloce accorgimento di quello che sembra essere il suo coinquilino, la donna è finalmente pronta a varcare la soglia assieme alla sua simpatica compagna di avventure. Quel che però avrebbe incuriosito gli utenti sarebbero alcuni dettagli mostrati nel corso della clip dalla donna. Ad esempio, alcuni utenti sostengono che: “la cosa migliore” della clip sia “il modo in cui” la donna “prende la borsa“. L’imprenditrice lo fa “come se avesse appena messo le chiavi lì dentro, uscendo naturalmente”.

Mentre centinaia di utenti continuavano a voler dare il loro parere su cosa li avesse colpiti dell’aneddoto, il precedente commento ha ricevuto ben 11 mila “mi piace” guadagnandosi il titolo di miglior commento finora ricevuto alla clip. A seguire, con poco più di 5 mila “mi piace”, invece, vi è un’altra osservazione altrettanto apprezzata su IG. Un utente parla di “borsa antifurto”, riferendosi alla scelta della donna di portare Chloe nella sua borsa. “Immagino che stia dando un morso a chi cerca di rubare”, ha infatti sottolineato a tal proposito l’utente.

A spasso con la dinamica Spitz Chloe

Quella che assomiglia moltissimo a una nobile cagnolina, di nome Chloe, è in realtà un meraviglioso esemplare di “Poms”. La cagnolina è ora celebre per aver insegnato alla sua mamma come portare: “solo l’essenziale nella borsa”.

Il Volpino di Pomerania – secondo il parere degli utenti – avrebbe fatto sì che l’essenziale nella borsa della sua mamma umana si trasformasse anche in una qualche forma, piuttosto originale, di sicurezza. Con lei, letteralmente tra le sue braccia, la donna si sentirebbe al sicuro dall’agguato – all’esterno – di eventuali malintenzionati.

La clip del Volpino che si lascia portare a spasso dall’imprenditrice in modo alternativo è approdata su Instagram il 19 dicembre. L’utente @pkcanadianguy ha pubblicato il breve filmato sorprendente e illustrativo superando in breve tempo oltre 1 milione di visualizzazioni al contenuto.