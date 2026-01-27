Indonesia pronto ad approvare Thomas Djiwandono

Il Parlamento indonesiano è pronto ad approvare Thomas Djiwandono, nipote del presidente Prabowo Subianto, come nuovo vice governatore della banca centrale. La nomina di Thomas, che dovrà essere ufficializzata con una votazione, ha suscitato preoccupazioni sull’indipendenza di Bank Indonesia, soprattutto dopo che ha superato due banchieri centrali di carriera.

La commissione parlamentare che sovrintende alle questioni finanziarie lo ha sostenuto all’unanimità, secondo quanto dichiarato dal presidente della commissione, Mukhamad Misbakhun. La candidatura di Thomas ha suscitato preoccupazioni tra gli investitori, facendo scendere la rupia a un minimo storico. Tuttavia, la valuta si è ripresa dopo che la banca centrale ha mantenuto invariati i tassi d’interesse.

Thomas ha dichiarato di poter essere giudicato solo in base al suo operato e di essersi dimesso dal partito Gerindra di Prabowo. Ha sottolineato l’importanza della sinergia tra la banca centrale e le altre autorità per sostenere la crescita economica del Paese, ma ha anche affermato che nulla dovrebbe compromettere l’indipendenza della banca centrale. Secondo Thomas, la legge che regola l’indipendenza di Bank Indonesia è molto forte e lui ha seguito tutti i processi richiesti dalla legge.

Misbakhun ha dichiarato che Thomas è stato approvato perché è visto come una figura “accettabile da tutte le parti” e per la sua visione di creare sinergia tra le politiche fiscali e monetarie. La nomina di Thomas dovrebbe essere ufficializzata con una votazione prevista per le ore 10:00.