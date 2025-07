Indonesia abbassa i tassi: opportunità per l’economia?

La Banca Centrale dell’Indonesia ha annunciato una riduzione dei tassi di interesse dello 0,25%, portandoli al 5,25%. Questa decisione è intenta a sostenere la crescita economica in un contesto di inflazione in calo, che consente politiche monetarie più espansive. Le nuove previsioni per l’inflazione del 2025 e 2026 sono state riviste al ribasso, offrendo maggiore spazio per la Banca Centrale per adottare misure di supporto.

La stabilità della rupia, che sta mantenendo una buona performance, favorisce ulteriormente il taglio dei tassi, riducendo i rischi legati ai flussi di capitale e al cambio.

Sul fronte commerciale, Jakarta ha negoziato un nuovo accordo con gli Stati Uniti. L’intesa prevede una significativa riduzione delle tariffe sui beni indonesiani esportati negli USA, fissate al 19%, rispetto al 32% inizialmente proposto. In cambio, i prodotti statunitensi diretti all’Indonesia saranno esenti da dazi doganali, un accordo che potrebbe consolidare le relazioni economiche tra i due Paesi.

Inoltre, le attese indicano che ulteriori riduzioni dei tassi potrebbero verificarsi nei prossimi mesi, con il potenziale di scendere fino al 4,75% entro la fine dell’anno. Le obbligazioni in rupie non sono raccomandate per l’acquisto, mentre le opportunità sul mercato azionario possono meritare un’attenzione più attenta.