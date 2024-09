INDOCHINE presenta il nuovo album “BABEL BABEL” [Scopri il video del singolo]

La rock band francese INDOCHINE ha lanciato un nuovo doppio album intitolato “Babel Babel”, un progetto ambizioso composto da 17 brani, realizzato tra giugno 2021 e agosto 2023, in diverse città tra cui Parigi, Boulogne, Bruxelles e Londra. La maggior parte delle canzoni è stata co-scritta dal frontman Nicola Sirkis e dal chitarrista/tastierista oLi dE SaT, in collaborazione con gli altri membri della band: Marc Eliard (basso), Boris Jardel (chitarre) e Ludwig Dahlberg (batteria). Il mixaggio è stato curato da Mark ‘Spike’ Stent, noto vincitore di Grammy, mentre l’artwork visivo è realizzato dal celebre fotografo e regista David LaChapelle.

Il titolo “Babel Babel” si ispira alla mitica torre e riflette l’ambizione della band di oltrepassare i confini musicali. L’album integra una varietà di influenze, spaziando dal new wave e synth-pop fino all’alt-rock e post-punk, mescolandosi con suoni contemporanei ispirati a band come Blur, MGMT e New Order. Ne risulta un lavoro intenso, caratterizzato da arrangiamenti ricchi e dall’energia accumulata durante il loro massiccio tour negli stadi di Francia.

La scrittura di Sirkis esplora temi più profondi e personali, affrontando la perdita di amici e familiari e i conflitti globali, come la guerra in Ucraina, vista attraverso le sue radici moldave. Le canzoni trattano di amore, guerra, speranza e questioni di gender, offrendo una riflessione sulla condizione umana nel mondo contemporaneo, segnato da confusione e un eccesso di rumore comunicativo.

Il singolo di lancio, “Le chant des cygnes”, è un inno alt-pop che sostiene le donne iraniane contro le restrizioni dell’hijab imposto. Tra i brani salienti dell’album ci sono la potente traccia di apertura “Showtime” (con Ana Perrote), la danza disco di “Victoria”, e collaborazioni con la scrittrice Chloé Delaume e la London Symphony Orchestra. Alternando momenti intimi a episodi epici, “Babel Babel” promette di offrire un’esperienza mozzafiato anche dal vivo.

La tracklist include titoli come “Ma vie est à toi”, “Le garçon qui rêve”, e “Seul au paradis”, confermando l’unicità e l’innovazione del lavoro degli Indochine.