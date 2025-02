Indo-Pacific 2025 | Sviluppo della sicurezza regionale: quale ruolo per la NATO?

Il cambiamento del panorama geopolitico nell’Indo-Pacifico ha spinto la NATO ad approfondire il suo impegno nella regione. Dopo il Summit di Washington, la NATO ha rafforzato i legami con Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda (i partner IP4). La nuova amministrazione americana chiarirà ulteriormente i propri impegni nella zona. In questo contesto, il coordinamento strategico tra la NATO e gli IP4 è fondamentale per la stabilità regionale. La sicurezza cooperativa consente di evitare escalation pericolose, costruendo al contempo fiducia e interessi condivisi. La politica strutturata della NATO su Donne, Pace e Sicurezza rappresenta uno strumento importante in questa situazione complessa.