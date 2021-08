Laura Pausini e Tiziano Ferro sono grandi amici ma hanno collaborato in poche occasioni: che sia arrivato il momento di riunire le loro voci?

Laura Pausini e Tiziano Ferro fanno sognare i propri fan. Che sia in arrivo una nuova collaborazione? Le due popstar, tra le italiane più amate anche all’estero, insieme a Eros Ramazzotti e alle grandi voci liriche pop come Bocelli e Il Volo, potrebbero tornare a unire le proprie forze molto presto. Sappiamo che sono ottimi amici, come testimoniato anche da alcuni episodi raccontati da Tiziano nel loro libro. Ma raramente hanno cantato insieme. Almeno fino a oggi: forse è arrivato il momento di rimediare.

Tiziano Ferro

Laura Pausini e Tiziano Ferro: collaborazione in vista?

In passato Laura e Tiziano hanno avuto modo di incontrarsi per presentare uno special su Rai 2. Ma hanno anche cantato insieme, ad esempio sulle note di Non me lo so spiegare, pubblicato da Laura anche in versione duetto insieme proprio all’amato cantante di Latina, autore del pezzo. Il brano in particolare faceva parte della tracklist del disco di cover Io canto. Ma sono passati tanti anni, e il tempo di una nuova collaborazione sembra ormai essere giunto.

Il ‘flirt’ social di Laura e Tiziano

Pausini è al lavoro in questi giorni per il suo nuovo film, in esclusiva per Amazon Prime, quello che segnerà il suo debutto sul grande schermo. A settembre invece dovrà scegliere le canzoni del suo nuovo album, in uscita nel 2022. Non ha un attimo di pausa, eppure ha voluto lanciare chiari segnali via Instagram a Tiziano, per fargli capire che vorrebbe tanto tornare a lavorare con lui. Sui social ha pubblicato una foto di lei stessa con questa didascalia: “Magari non lo so, ma potrebbe essere un momento da ricordare“. E sotto ha aggiunto un logo: TZN, la sigla di Tiziano Ferro.

Lo stesso Ferro ha ricondiviso un video in cui duettava con Laura, e ha ammesso che con lei si diverte come non accade con nessun altro. E in tutta risposta, Laura ha scritto: “Rifacciamolo“. Già due o forse tre indizi che potrebbero bastare a fare una prova…