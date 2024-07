Individuato il punto nel cervello che ti spingerà ad aprire questa notizia

La curiosità è una caratteristica fondamentale dell’essere umano, essenziale per l’apprendimento e l’adattamento. Per la prima volta, i ricercatori della Columbia University hanno identificato la precisa area del cervello dove nasce.

Utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI), hanno misurato i livelli di ossigeno in diverse parti del cervello, rivelando l’attività delle regioni coinvolte. Questa scoperta potrebbe facilitare la comprensione del funzionamento umano e lo sviluppo di terapie per condizioni come la depressione cronica.

Durante l’esperimento, 32 partecipanti hanno osservato immagini distorte di oggetti e animali familiari, chiamate texforms, valutando la loro curiosità e fiducia nell’identificazione. Incrociando queste valutazioni con le scansioni fMRI, è emersa un’attività significativa in tre aree: la corteccia occipitotemporale (visione e riconoscimento), la corteccia prefrontale ventromediale (vmPFC, percezione di valore e fiducia) e la corteccia cingolata anteriore (raccolta di informazioni).

La vmPFC funge da ponte tra la certezza registrata dalla corteccia occipitotemporale e la sensazione di curiosità, agendo come un grilletto che ci spinge a essere curiosi. Più i partecipanti erano incerti sul soggetto, maggiore era la loro curiosità. “I risultati mostrano come l’input percettivo venga trasformato da rappresentazioni neurali successive fino a evocare curiosità” scrivono i ricercatori.

Oltre al valore terapeutico, i ricercatori vogliono esplorare altri tipi, come quella generale e sociale (e perché no, anche quella scientifica). La curiosità è essenziale per la sopravvivenza umana, spingendoci a esplorare senza cercare una ricompensa materiale. “Ha origini biologiche profonde” afferma la neuroscienziata Jacqueline Gottlieb. “Quello che distingue la curiosità umana è la nostra spinta a esplorare molto più ampiamente rispetto ad altri animali, spesso solo per il piacere di scoprire.“