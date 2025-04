“Indipendenti a scuola”, il nuovo sito per conoscere le dipendenze

È nato “Indipendenti a scuola”, un nuovo sito dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Centro Nazionale Dipendenze e Doping, volto a favorire la salute e l’autonomia dei ragazzi. Il sito è destinato a studenti, insegnanti e famiglie, e offre risorse su dipendenze da sostanze e comportamenti, con un focus sul benessere psicologico.

La scuola rappresenta il fulcro del progetto. Claudia Mortali, ricercatore dell’ISS, sottolinea l’importanza della scuola nello sviluppo di una “cultura della salute” tra i giovani, promuovendo la personalità, la coscienza critica e la responsabilità.

Nella sezione “Studenti”, ragazzi tra 11 e 18 anni possono accedere a opuscoli, ebook e video su varie dipendenze, come fumo, alcol e gioco d’azzardo. Argomenti simili sono presentati in modo differente per famiglie e docenti, compresi quelli delle scuole primarie, per stimolare la prevenzione.

Un’altra zona del sito è dedicata alla salute mentale, con il manuale “Salute mentale a scuola”, una risorsa tradotta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Maria Luisa Scattoni, coordinatrice del progetto, enfatizza l’importanza non solo di fornire conoscenze, ma anche di diffondere strategie per promuovere la salute e il benessere accessibili a tutti.

La piattaforma offre collegamenti ad altri siti importanti dell’ISS, incluso l’Osservatorio nazionale autismo e i servizi per disturbi alimentari. È presente anche una sezione news con aggiornamenti sulle iniziative contro le dipendenze e un glossario che spiega termini relativi.

Simona Pichini, direttrice del Centro Nazionale Dipendenze e Doping, conclude evidenziando come affrontare consapevolmente le sfide possa rendere il percorso verso la crescita in salute e indipendenza più facile.