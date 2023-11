Indignazione per una frase infelice a Ballando: “Milly deve intervenire”

La settimana scorsa Giovanni Terzi si è scontrato con i giurati di Ballando con le Stelle accusandoli di non aver prestato attenzione al suo messaggio sull’importanza della ricerca e sulla sua malattia. Nella puntata di ieri le cose non sono cambiate molto e una frase di Guillermo Mariotto ha scatenato l’indignazione di diversi telespettatori. Lo stilista nei giorni scorsi a Storie Italiane ha dichiarato: “Giovanni se stai malato così perché venire a Ballando a paventare la malattia?!”.

Le parole di Mariotto sono state trasmesse anche nell’ultima puntata di Ballando e Terzi ha replicato: “Non è possibile che una persona dica cose del genere. Come si permette? Fino a che il pubblico lo vorrà io sarò qui felice di ballare e anche di sostenere la mia fidanzata, portando con me anche il messaggio dell’importanza della ricerca scientifica“.

Indignazione social per lo scivolone di Mariotto.

Subito dopo la sua esibizione il compagno di Simona Ventura ha bacchettato Mariotto: “Hai fatto proprio una cavolata, non c’è niente da fare non lo ammetti. Ora vuoi parlare di ballo? Nelle altre trasmissioni però parli di altro. Non posso pensare che tu pensi quelle cose che hai detto“.

Il giurato invece di scusarsi è partito all’attacco: “Eccoci ci siamo, pubblico, lui si attacca ad altre cose. Ha capito che con voi telespettatori funziona il vittimismo“.

Su Twitter praticamente tutti si sono schierati con Terzi ed è montata l’indignazione per la frase di Guillermo. Qualcuno ha chiesto l’intervento di Milly, che in realtà ha fatto il suo dovere smorzando la polemica e facendo intervenite Carolyn Smith: “Mamma mia, Carolyn andiamo sul tecnico“.

Milly con tutto il rispetto,stasera Mariotto non è all’altezza della situazione…con una scusa lo allontanerei ,almeno per questa sera #BallandoConLeStelle — Marina Massidda (@MarinaMassidda) November 18, 2023

Chiedo a @milly_carlucci di intervenire su quanto detto di ignobile da mariotto a Giovanni terzi: SE SEI MALATO XÉ VIENI A #BALLANDOCONLESTELLE ?

quindi dobbiamo credere che pensa la stessa cosa di @CarolynSmith51 o altre persone sono in una situazione difficile — LaSandra (@Mariquita_la1a) November 18, 2023

Giovanni Terzi asfalta con classe Mariotto e poi Carolyn Smith dà il colpo di grazia… #Ballandoconlestelle pic.twitter.com/nCq1vZlPel — Zizì (@fabriziomico) November 18, 2023

Carolyn Smith bacchetta Guillermo Mariotto: “Hai detto delle cose infelici”.

E a indignarsi non sono stati solo gli utenti di Twitter, ma anche Carolyn: “Guillermo ascolta, io ho sempre rispetto per tutti, non ti ho interrotto e lasciami parlare. Purtroppo hai detto delle cose infelici. Già il discorso del ballo e poi quelle cose che hai detto in un’altra trasmissione. Allora con il tuo pensiero io dovevo stare a casa. Non toccare questo tasto altrimenti io divento maleducata. Il ballo in certi casi aiuta e anche tanto“.