Indignazione per il Trattamento a Porta a Porta nella Celebrazione dei 70 Anni della Televisione

Bruno Vespa ha lasciato l’evento organizzato dalla Rai per celebrare il centenario della radio e il settantesimo della televisione, in polemica con i vertici dell’azienda riguardo al mancato riconoscimento riservato al suo programma “Porta a Porta”. Nella sua dichiarazione riportata dall’agenzia ANSA, Vespa ha espresso la sua indignazione per il trattamento ricevuto dalla trasmissione che ha compiuto trent’anni. Ha lamentato l’assenza di qualsiasi menzione o immagine di “Porta a Porta” durante l’evento, a fronte di tributi resi ad altri programmi storici come “Tv7”, “Quark” e “Mixer”.

In particolare, Vespa ha sottolineato come, accanto al giusto omaggio ai ‘monumenti’ dell’informazione televisiva, la sua trasmissione sia stata clamorosamente dimenticata. Ha inoltre criticato i vertici Rai, affermando che, nonostante il passare del tempo, “l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte”. Durante la celebrazione, Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time in Rai, ha descritto lo show come una sintesi della capacità e creatività della Rai, un viaggio attraverso un secolo di Servizio Pubblico.

L’Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, ha parlato del ruolo cruciale che la Rai ha avuto nella storia italiana, accompagnando l’evoluzione del paese e i cambiamenti culturali. Ha garantito che la Rai continuerà a raccontare le storie degli italiani, proiettandosi verso il futuro. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, ha presentato l’evento come “veloce, leggero e divertente”, ma ha anche precisato che non sarebbe stato possibile menzionare tutti i programmi degni di nota.

La polemica di Vespa sottolinea un clima di tensione tra il conduttore e i vertici della Rai, evidenziando un sentiment di incomprensione e ingratitudine verso un programma che ha fatto la storia della televisione italiana. Mentre la Rai festeggia i suoi importanti traguardi, il dibattito su come riconoscere adeguatamente le sue icone continua a suscitare critiche e discussioni.