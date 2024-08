Indifeso e dolorante con le ultime forze raggiunge l’uomo e chiede aiuto

In quella che sembrava una tranquilla mattinata un uomo che si recava a lavoro si è trovato ad assistere a qualcosa di agghiacciante che l’ha letteralmente lasciato allibito, doveva aiutarlo, doveva assolutamente fare qualcosa.

Un uomo stava percorrendo la strada per andare a lavoro in bicicletta, quando si trovò ad osservare una situazione che lo lascio di stucco, sulla strada estremamente trafficata, un cane giaceva immobile.

La sua condizione era straziante, il cucciolo sembravo privo di forza ed era quasi sul punto di lasciarsi andare, dagli occhi del cane si poteva notare il dolore estremo e la speranza di essere salvato che si affievoliva sempre di più.

L’uomo vedendo il povero cane pur non essendo in condizioni di poter salvarlo dato il suo mezzo corse immediatamente verso di lui e si ingegno immediatamente e senza alcuna esitazione per salvargli la vita

Nonostante l’indifferenza il cucciolo torna alla vita

In molti erano passati su quella strada e pur avendo una macchina dove caricare il cane e recarsi immediatamente presso un centro medico, tutti erano passati nella più totale indifferenza lasciando il povero cane a soffrire, ma l’uomo in bicicletta non poteva restare indifferente.

L’uomo con gran sforzo riuscì a trascinare il cane fuori dalla carreggiata lontano dai pericoli del passaggio delle macchine ma ovviamente questo non poteva bastare, il cane era molto sofferenze e aveva bisogno di cure mediche.

Il cane riusciva a muoversi a malapena era visibilmente ferito e in condizioni critiche, ogni volta che respirava il cane sembrava soffrire terribilmente, nonostante la mancanza di mezzi l’uomo non abbandonò il cane sul ciglio della strada ma contattò il soccorso cinofilo che arrivo sul luogo in breve tempo, sul luogo accorsero due soccorritori che volevano aiutare, e il cane deve averlo capito dato che nonostante l’estrema sofferenza ad ogni respiro con un ultimo sforzo disperato, iniziò a strisciare verso l’auto di soccorso, cercando aiuto con ogni fibra del suo essere

La scena vista dai soccorritori è stata un mix di dolore e speranza, il cane che in seguito è stato chiamato Yasmin, nonostante la frattura alla spina dorsale che gli impediva di muoversi correttamente, non si è arreso e con le sue ultime forze ha dimostrato di voler vivere .

Yasmin fu portata d’urgenza in una clinica veterinaria, dove fu confermata la gravità delle sue ferite, la diagnosi era atroce e non lasciava spazio a molte speranze, la frattura alla spina dorsale era gravissima tanto da rendere impossibile l’uso delle zampe posteriori del cane, nonostante questo grazie alla generosità e alla determinazione di coloro che si sono mobilitati per lei Yasmin ha iniziato un percorso di riabilitazione che, pur essendo lungo e difficile e stato intrapreso con la stessa tenacia che l’aveva a sopravvivere.

Con la sua sconfinata voglia di vivere e grazie all’aiuto dell’uomo che non è rimasto indifferente la cucciola si sta riprendendo e anche se la strada verso la guarigione è lunghissima e probabilmente non tornerà mai più a camminare da sola la sua storia esprime resilienza e compassione.