Indicazioni e Effetti Collaterali del Paracetamolo: Una Prospettiva da uno Studio Inglese e Bassetti

Mentre l’influenza continua a diffondersi, cresce il dibattito sull’uso corretto del paracetamolo, un noto antipiretico e antinfiammatorio. L’infettivologo Matteo Bassetti ha avvertito che il paracetamolo “può fare danni enormi se usato in modo scorretto”. Recenti studi, come quello dell’Università di Nottingham, suggeriscono che l’assunzione prolungata di paracetamolo negli over 65 può causare effetti collaterali significativi, in particolare gastrointestinali, cardiovascolari e renali. Tuttavia, la correlazione non è stata confermata direttamente, suscitando scetticismo tra gli esperti.

Bassetti ha sottolineato i rischi associati all’abuso del farmaco, tra cui danni epatici, insufficienze cardiache, aumento della pressione arteriosa e ulcere. Ha consigliato di utilizzare il paracetamolo solo per febbre alta (superiore a 38-38,5 gradi), con un dosaggio massimo di 500 mg per volta e senza superare i 2,5 grammi al giorno per un adulto.

Il picco dell’influenza sta portando a un incremento dei casi, con circa 1.021.000 di casi stimati di sindrome similinfluenzale. I gruppi più vulnerabili sembrano essere i bambini e gli anziani, che possono ricorrere più frequentemente ai medicinali sintomatici come il paracetamolo. Massimo Picozzi, esperto di epidemiologia, ha avvertito del rischio di automedicarsi e ha rimarcato come il paracetamolo dovrebbe essere utilizzato solo per febbre oltre i 38 gradi. Non è raccomandato per gastroenteriti, poiché può aumentare la diarrea. Inoltre, l’adesione alla vaccinazione antinfluenzale rimane bassa, specialmente tra gli anziani, evidenziando la necessità di informazione per migliorare la prevenzione.