Indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nota riguardante il bonus Natale da 100 euro, introdotto dal Decreto Omnibus. Questo bonus, previsto per l’anno 2024, è destinato ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro, oltre ad altri requisiti specifici. Sarà erogato insieme alla tredicesima mensilità e non contribuisce alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

Il bonus Natale ha come obiettivo di sostenere le famiglie con redditi medio-bassi in un periodo di difficoltà economica che coincide con le festività natalizie. La misura è stata istituita dall’articolo 2-bis del decreto Omnibus (DL 113/2024) e successivamente convertita nella legge 143/2024. Tra i requisiti per accedere al bonus, i lavoratori devono avere un coniuge non separato e almeno un figlio a carico, che può essere naturale, adottivo o affidato. In alternativa, un genitore solitario può beneficiare del sostegno se l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio o è deceduto.

Inoltre, è fondamentale che il lavoratore abbia un’imposta lorda, derivante dai redditi di lavoro dipendente, superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13 del TUIR. Per richiedere il bonus, i lavoratori devono presentare una domanda al proprio datore di lavoro attraverso un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti. Nella richiesta, devono essere indicati anche i codici fiscali del coniuge e dei figli a carico, o solo dei figli in caso di famiglia monogenitoriale.

Il datore di lavoro provvederà quindi ad erogare il bonus, anticipandolo, insieme alla tredicesima mensilità, e compensando l’importo con un credito d’imposta. Se un lavoratore ha diritto al bonus ma non lo riceve, può richiederlo nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2024.

In sintesi, il bonus Natale rappresenta una misura governativa volta a supportare le famiglie durante le festività, facilitando i lavoratori dipendenti con redditi limitati. La gestione del beneficio richiede comunicazione tra lavoratore e datore di lavoro, con procedure specifiche per garantirne l’erogazione.