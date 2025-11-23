India zoo Vantara

Un organismo delle Nazioni Unite per il commercio della fauna selvatica ha deciso di non limitare l’importazione di animali in via di estinzione in India. Ciò è avvenuto dopo che numerosi paesi hanno sostenuto l’annullamento di una precedente raccomandazione restrittiva che aveva coinvolto lo zoo privato Vantara, gestito dalla famiglia più ricca dell’Asia.

Vantara, uno zoo di 3.500 acri situato nel Gujarat, era stato oggetto di accuse da parte di organizzazioni non profit e gruppi per la tutela della fauna selvatica riguardo importazioni improprie di alcuni animali. La Segreteria della Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Selvatiche Minacciate di Estinzione (CITES) aveva pubblicato un rapporto in cui chiedeva all’India di “non rilasciare ulteriori permessi di importazione” a causa di discrepanze tra i dati commerciali dell’esportatore e dell’importatore e controlli insufficienti sull’origine di alcuni animali.

Tuttavia, durante una riunione CITES, la raccomandazione è stata annullata dopo che molti paesi, tra cui India, Stati Uniti, Giappone e Brasile, hanno ritenuto la misura troppo prematura, sottolineando che non vi erano prove di importazioni illegali in India. Lo zoo Vantara ospita circa 2.000 specie, tra cui animali esotici importati da Sudafrica, Venezuela e Repubblica Democratica del Congo, come serpenti, tartarughe, tigri, giraffe e lucertole dalla coda spinosa.

L’India aveva precedentemente contestato la raccomandazione delle Nazioni Unite, mentre il Belgio e almeno un gruppo di conservazione hanno richiesto la sospensione delle esportazioni verso l’India fino a quando le preoccupazioni non saranno affrontate. In passato, un’indagine aveva scagionato Vantara da ogni illecito, mentre la struttura aveva affermato di rispettare tutte le leggi.