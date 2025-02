India: Ursula von der Leyen riceve un busto di Gandhi in dono

Ursula von der Leyen ha recentemente visitato Nuova Delhi per un incontro di due giorni, durante il quale ha reso omaggio a Mahatma Gandhi, il grande leader indiano dell’indipendenza. Durante la sua visita, le è stato donato un busto di Gandhi, simbolo della sua lotta per la libertà e la giustizia. Questo gesto sottolinea l’importanza del pensiero di Gandhi, non solo in India, ma in tutto il mondo, dove le sue idee sulla non violenza e il dialogo continuano a ispirare molte persone. Von der Leyen ha evidenziato i valori condivisi tra l’Unione Europea e l’India, ponendo l’accento sulla necessità di cooperazione nei settori della sostenibilità, della democrazia e dei diritti umani. La visita si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento delle relazioni tra l’Unione Europea e l’India, con l’obiettivo di affrontare insieme le sfide globali attuali. L’atto simbolico del dono del busto rappresenta un ponte culturale tra le due entità e un riconoscimento del valore duraturo della filosofia di Gandhi nel promuovere la pace e l’armonia tra i popoli.