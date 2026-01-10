India: nuovo master in politiche pubbliche

La SRM College of Regulation, parte dell’SRM Institute of Science and Know-how, ha lanciato un programma di Master in Politiche pubbliche. Il corso ha un curriculum interdisciplinare che integra diritto, economia e scienze sociali per affrontare le complessità della governance.

Il programma è stato inaugurato da Alok Prasanna, co-fondatore del Vidhi Heart for Authorized Coverage, che ha sottolineato la necessità di un’educazione formale alle politiche pubbliche. Secondo lui, il programma è stato progettato per colmare il divario tra teoria accademica e governance pratica, aprendo opportunità agli studenti nel governo, nelle organizzazioni internazionali e nei think tank.

All’inaugurazione erano presenti Vinay Kumar A., Vice Cancelliere dell’SRMIST, KS Lakshmi, Direttore delle ammissioni, Sree Sudha, Preside della Facoltà di Giurisprudenza SRM, e Sumana Vedanth, professore associato. Il programma di Master in Politiche pubbliche mira a fornire agli studenti una formazione completa e interdisciplinare per affrontare le sfide della governance.