India Briganti brilla a Napoli nel Circuito Europeo di Spada

India Briganti, atleta del Club Scherma Taranto, ha offerto una prestazione eccezionale durante la prima prova del Circuito Europeo di Spada Femminile a Napoli. Accompagnata dal tecnico William Venza, ha iniziato la stagione internazionale con un prestigioso 7° posto, frutto di un percorso di alto livello.

La giovane schermitrice ha affrontato con successo la fase a gironi, subendo una sola sconfitta, che le ha permesso di accedere direttamente al tabellone delle eliminazioni senza dover disputare il primo turno. Da quel momento, ha realizzato una serie di assalti notevoli, tra cui una vittoria contro Leena Zikara della Gran Bretagna. Ha poi dominato con un punteggio di 15-4 contro la connazionale MariaSole Romanini e ha vinto nel derby italiano contro Azzurra Bussoletti negli ottavi di finale.

La corsa verso il podio si è conclusa ai quarti contro Elisabetta Rinaldi, che le ha negato l’accesso alla semifinale. Tuttavia, il 7° posto assoluto sottolinea le capacità tecniche e mentali di Briganti.

Questo piazzamento giunge in un periodo cruciale per lei, poiché solo una settimana prima aveva ottenuto la doppia qualificazione nazionale nelle categorie Cadetti e Giovani. Questo successo arriva in un momento emotivo difficile, segnato dalla recente scomparsa del Maestro Camilo Bory Barrientos, che ha guidato il Club Scherma Taranto per 17 anni. La continuità nello sviluppo tecnico è ora nelle mani di William Venza, il quale ha accompagnato India in questa esperienza europea, rappresentando un simbolo di forza e resilienza.