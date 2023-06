India, banca centrale mantiene tassi ma avverte su politica restrittiva in arrivo

– La banca centrale indiana ha mantenuto i tassi di interesse fermi, per la seconda riunione consecutiva, come ampiamente previsto, ma ha segnalato che le condizioni monetarie rimarranno rigide per un po’ di tempo mentre cerca di frenare ulteriormente le pressioni inflazionistiche.

Il comitato di politica monetaria MPC, composto da tre membri della Reserve Bank of India RBI e tre membri esterni, ha mantenuto il tasso repo al 6,50%, con una decisione unanime.

L’India ha alzato i tassi di 250 punti base da maggio 2022.

La tenuta dell’India sui tassi contrasta con le recenti azioni delle altre banche centrali. Due delle principali istituzioni, la Reserve Bank of Australia e la Bank of Canada, hanno sorpreso i mercati questa settimana riprendendo gli aumenti dei tassi per combattere l’inflazione ostinatamente elevata, spingendo verso l’alto i rendimenti obbligazionari nei mercati sviluppati.

Nonostante l’inflazione indiana abbia toccato il minimo di 18 mesi 4,70% ad aprile, gli analisti non si aspettano che scenda fino all’obiettivo a medio termine del 4% della RBI nel breve termine.

“Il nostro obiettivo è raggiungere il target di inflazione del 4% e mantenerla entro il range 2-6% non è sufficiente” – ha affermato il governatore Shaktikanta Das annunciando la decisione del MPC -. Il comitato – si legge nella nota del MPC – “intraprenderà ulteriori azioni monetarie prontamente e in modo appropriato, per mantenere le aspettative di inflazione saldamente ancorate e per ridurla all’obiettivo”.

La banca centrale prevede una crescita economica nel 2023/24 al 6,5%, mentre l’inflazione al dettaglio è prevista in media al 5,1%.