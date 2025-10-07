Indesit YT M11 82 RX IT: Asciugatrice a Pompa di Calore 8 kg

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €449.90 – €399.00

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Indesit YT M11 82 RX IT, Freestanding Heat Pump Dryer, 8 kg

Asciugatrice Indesit YT M11 82 RX IT: La Tua Nuova Compagna di Casa

Scopri l’Asciugatrice a Pompa di Calore Indesit YT M11 82 RX IT, un elettrodomestico freestanding capace di rendere il tuo bucato un gioco da ragazzi. Con una capacità di 8 kg e una classe energetica A++, questa asciugatrice è l’alleato ideale per famiglie o per chi desidera un’asciugatura rapida ed efficiente.

Vantaggi Pratici

Funzione Push & Go: Asciuga i tuoi vestiti con un semplice tocco. Un algoritmo ottimizza temperatura e movimento del cestello per un’asciugatura perfetta.

Asciuga i tuoi vestiti con un semplice tocco. Un algoritmo ottimizza temperatura e movimento del cestello per un’asciugatura perfetta. Filtraggio Facile: Rimuovere il filtro è un gioco da ragazzi! In tre semplici passaggi, manterrai l’assegnatrice sempre al massimo delle sue performance.

La YT M11 82 RX IT offre un’ampia selezione di programmi, da quelli per cotone e sintetici fino a quelli specifici per piumini e scarpe. Ogni tua esigenza sarà soddisfatta, garantendo il massimo della cura per i tuoi capi.

Inoltre, la posizione verticale per l’asciugatura delle scarpe ottimizza la diffusione dell’aria calda, assicurando risultati rapidi ed efficaci.

Non perdere l’occasione di rendere la tua routine di bucato più semplice e veloce. Scegli l’Asciugatrice Indesit YT M11 82 RX IT e trasforma il tuo modo di vivere il bucato!